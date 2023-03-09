Прокуратура Ставрополья контролирует установление причин взрыва в Изобильном

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После взрыва гранаты в городе Изобильном на Ставрополье, в котором пострадали пять человек, за выяснение обстоятельств взялись правоохранительные органы. Региональная прокуратура начала контролировать установление причин конфликта – именно из-за него, предварительно, участник ссоры и взорвал гранату.

— Прокуратура Изобильненского района контролирует установление обстоятельств в связи с конфликтом, произошедшим между жителями Изобильненского городского округа сегодня, 09 марта на улице Колхозной в городе Изобильном, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На месте прокурор координирует работу следственных органов. После поиска всех участников конфликта – их личности уже установлены – правоохранительные органы установят, почему злоумышленник взорвал гранату.