Одного пострадавшего после взрыва гранаты в Изобильном перевели в реанимацию

Одного потерпевшего после взрыва гранаты в Изобильном прооперировали и перевели в реанимацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

После взрыва гранаты в городе Изобильном на Ставрополье одного пациента прооперировали и перевели в реанимацию. Остальные четверо находятся в отделениях травматологии и хирургии. По сообщению минздрава Ставропольского края, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— По ситуации с инцидентом, который произошел рано утром 9 марта в Изобильном, сообщаем следующее: за медицинской помощью обратились 5 человек. Все получили все необходимое медицинское сопровождение, в данный момент находятся под наблюдением врачей, – сообщает ведомство.

Установление причин конфликта, из-за которого взорвали гранату, контролирует региональная прокуратура. Предположительно, неподалеку от кафе произошла бытовая ссора. В итоге один из конфликтующих достал взрывчатое устройство и применил его против обидчиков.