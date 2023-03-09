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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:51

Одного пострадавшего после взрыва гранаты в Изобильном перевели в реанимацию

За всеми пострадавшими наблюдают врачи
Данил ЮРКОВ
Одного потерпевшего после взрыва гранаты в Изобильном прооперировали и перевели в реанимацию

Одного потерпевшего после взрыва гранаты в Изобильном прооперировали и перевели в реанимацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После взрыва гранаты в городе Изобильном на Ставрополье одного пациента прооперировали и перевели в реанимацию. Остальные четверо находятся в отделениях травматологии и хирургии. По сообщению минздрава Ставропольского края, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— По ситуации с инцидентом, который произошел рано утром 9 марта в Изобильном, сообщаем следующее: за медицинской помощью обратились 5 человек. Все получили все необходимое медицинское сопровождение, в данный момент находятся под наблюдением врачей, – сообщает ведомство.

Установление причин конфликта, из-за которого взорвали гранату, контролирует региональная прокуратура. Предположительно, неподалеку от кафе произошла бытовая ссора. В итоге один из конфликтующих достал взрывчатое устройство и применил его против обидчиков.