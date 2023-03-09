На Ставрополье участники спецоперации смогут получить льготный заем для развития бизнеса

На старт бизнеса участники спецоперации смогут получить до 1 млн рублей. ФОТО: gubernator.stavkray.ru

В Ставропольском крае разрабатывают дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Теперь ветераны СВО смогут открыть бизнес на Ставрополье при помощи льготных займов.

На старт бизнеса участники спецоперации смогут получить до 1 млн рублей - для этого будет действовать льготный заем «Zа наших». Второй заем называется «Набирай обороты», сумма займа составит 500 тыс. рублей. Эти средства можно будет направить на реализацию проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Глава региона Владимир Владимиров поставил задачу перед Минэкономразвития Ставрополья, чтобы эти меры стали доступны с 1 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что директор ставропольской организации скрыл от налоговой 15 млн 400 тысяч рублей.