На Ставрополье число ярмарок увеличилось почти в два раза

В 2023 году уже было проведено 4,8 тыс. ярмарок. ФОТО: t.me/VVV5807

За последние два года в Ставропольском крае число ярмарок увеличилось в полтора раза. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Общее число ярмарок достигло 502.

Губернатор отметил, что в 2023 году уже было проведено 4,8 тыс. ярмарок на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

На ярмарках можно приобрести продукцию с минимальной наценкой. Губернатор поставил задачу, чтобы в регионе на постоянной основе работали всесезонные ярмарки.

Также на Ставрополье начали создавать овощные мини-ярмарки.

Ранее сообщалось, что рано утром 11 марта над Ставропольским краем пролетит МКС.