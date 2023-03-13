Более 500 млн рублей инвестируют в строительство нового терминала аэропорта в Ставрополе

Площадь нового терминала составит почти 6 тыс. квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

542 млн рублей планирует вложить корпорация «Кавказ.РФ» в строительство нового терминала аэропорта в Ставрополе.

При этом общий объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей.

Строительство планируют начать в 2023 году. Площадь нового терминала составит почти 6 тыс. квадратных метров.

Пропускная способность терминала составит до 200 пассажиров в час и около 300 тыс. в год.

В пресс-службе корпорации заявили, что планируют участвовать в подобных проектах в Нальчике и Минводах.

Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей из городской казны потратят на форму юнармейцев Ставрополя.