Более 500 млн рублей инвестируют в строительство нового терминала аэропорта в Ставрополе

Площадь нового терминала составит почти 6 тыс. квадратных метров.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
542 млн рублей планирует вложить корпорация «Кавказ.РФ» в строительство нового терминала аэропорта в Ставрополе.
При этом общий объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей.
Строительство планируют начать в 2023 году. Площадь нового терминала составит почти 6 тыс. квадратных метров.
Пропускная способность терминала составит до 200 пассажиров в час и около 300 тыс. в год.
В пресс-службе корпорации заявили, что планируют участвовать в подобных проектах в Нальчике и Минводах.
Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей из городской казны потратят на форму юнармейцев Ставрополя.