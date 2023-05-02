Ольгу Чубову назначили и.о. министра образования Ставропольского края

Фото: Дума Ставропольского края

Исполняющей обязанности министра образования Ставропольского края назначили Ольгу Чубову. Ранее чиновница занимала пост первого заместителя министра образования региона. Ее предшественник, Евгений Козюра, подал в отставку по собственному желанию в начале апреля 2023 года.

Во вторник, 2 мая, почти спустя месяц, стало известно о новом преемнике поста министра образования Ставрополья. На официальном сайте регионального минобра Ольгу Чубову уже поставили на пост.

Также 2 мая на пост и.о. министра физической культуры и спорта поставили Олега Борзова. В конце апреля 2023 года с поста ушел Андрей Толбанов, которого перевели на пост министра туризма региона. На пустующее место посадили нового министра.