Аварийные отключения света после ливня произошли в Ставрополе

Ставрополь поплыл после очередного дождя. Фото: стоп-кадр видео УГИБДД по СК

Режим повышенной готовности введен в Ставрополе для всех коммунальных и экстренных служб после того, как очередной циклон принес в краевую столицу сильный ливень с грозой 4 июня 2023 года.

В городе подтопило проезжую часть на ряде дорог, произошли аварийный отключения света. Единая диспетчерская служба продолжает принимать обращения жителей.

- Аварийные бригады и спасатели Служба спасения готовы выехать, если будут повреждены линии электропередач, повалены деревья, затоплены дворы или возникнут другие экстренные ситуации из-за непогоды, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в горадминистрации и попросили жителей и гостей краевой столицы отложить поездки на личном транспорте, а если это невозможно, то передвигаться на низкой скорости и строго соблюдать правила дорожного движения. Также власти призвали не парковаться и не прятаться под деревьями.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Пятигорске, а на каскаде Хорошевcких прудов в Предгорном округе спасатели организовали круглосуточное дежурство из-за угрозы прорыва дамбы.