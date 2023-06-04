Спасатели организовали круглосуточное дежурство. Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ворошилова

В Предгорном округе Ставропольского края продолжают следить за ситуацией на каскаде Хорошевских прудов. Утром 4 июня 2023 года стало известно, что из-за непрекращающихся в регионе ливней возник риск прорыва дамбы. Под угрозой затопления оказались станица Константиновская, поселок Средний Подкумок и нижняя часть Горячеводска.

На схеме отмечены населенные пункты, которым грозит подтопление в случае прорыва дамбы. Фото: Яндекс.Карты

Как уточнил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов на своей официальном странице в Телеграме, сразу был организован круглосуточный пост спасателей, начался контролируемый сброс воды, собственник приступил к работам по устройству обводного канала.

Поскольку дамба частично обрушилась и угроза прорыва каскада прудов сохраняется, на городском заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (уже втором за сутки) были определены пункты эвакуации. В станице Константиновской - школа №7, в Среднем Подкумке - Георгиевский храм, в поселке Горячеводском - Горячеводская площадь. В случае ЧП пунктами временного размещения станут школы №6 и №31.

- При необходимости развернем еще дополнительные ПВР. Эвакуация будет проходить на личном транспорте и автобусах. Надеюсь, нам не понадобится реализовывать негативный сценарий, но к нему мы должны быть готовы, - пояснил Дмитрий Ворошилов и уточнил, что в случае необходимости нужно обращаться в Единую диспетчерскую службу Пятигорска по телефонам 112 или 8(8793)33-99-39.

О том, как нужно вести себя в случае наводнения, подробно рассказали краевые спасатели.

Ранее в Ставрополе пришлось приостановить купальный сезон из-за схода селя в районе Комсомольского пруда.