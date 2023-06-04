Купальный сезон остановлен. Фото: администрация Ставрополя

Не успел в Ставрополе грандиозно открыться купальный сезон (в посвященных этому событию мероприятиях приняли участие 15 тысяч человек), как его временно закрыли. После ливня 4 июня 2023 года с южного склона сошел селевой поток.

Специалисты приступили к устранению последствий селя. Фото: администрация Ставрополя

- От разгула стихии серьезно пострадал Комсомольский пруд. Идут работы по восстановлению и очистке территории водоема. Введен временный запрет на купание, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в городской администрации.

Теперь необходимо провести экспертизу воду. Фото: администрация Ставрополя

Ограничение будет действовать, пока не придут результаты лабораторных исследований качества воды. Сколько времени займет экспертиза, пока не известно.

Напомним, в Ставрополе, как и в Пятигорске, продолжает действовать режим повышенной готовности. Из-за разгула стихии происходят аварийные отключения света, падают деревья, машины глохнут на превратившихся в реки дорогах.