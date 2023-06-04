Уровень воды на Хорошевских прудах под Пятигорском удалось снизить

Справа наглядно видно, насколько опустился уровень воды. Фото: стоп-кадр видео

Через час после того, как глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал список пунктов эвакуации и временного размещения на случай ЧП из-за возможного прорыва дамбы на каскаде Хорошевских прудов, пришли позитивные новости от спасателей.

- Тем не менее, мы не расслабляемся, - сразу предупредил градоначальник, потому что в регионе на ближайшие дни сохраняется штормовое предупреждение.

По состоянию на вечер 4 июня 2023 года, уровень воды озера в поселке Хорошевском стабилизировался, коммуникации работают исправно.

- Сливной коллектор почищен, вся вода в него уходит. Видно, до какой отметки был перелив, сейчас уровень нормальный, - прокомментировал один из представителей ГУ МЧС по Ставропольскому краю, которые ведут круглосуточное дежурство в опасной зоне.