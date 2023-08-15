Миллион рублей компенсации получат семьи погибших при взрыве в Махачкале

Фото: МЧС по Дагестану

В Дагестане выделят деньги из резервного фонда, чтобы выплатить их пострадавшим и семьям погибших при взрыве в Махачкале. Сегодня на территории республики объявлен День траура флаги приспустили, а учреждениям и телеканалам предложили отменить развлекательные программы. Сейчас известно о 35 погибших в происшествии.

— Из резервного фонда РД семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Об этом решении объявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС, – рассказали в пресс-службе администрации главы республики.

Пострадавшие будут получать по 200 тысяч за легкое ранение и по 400 – за тяжелое. Когда люди получат деньги, не сообщается. Работы по поиску пострадавших и погибших продолжаются, сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва.