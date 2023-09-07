За езду по Курортному бульвару Кисловодска оштрафовали 10 электросамокатчиков

В Кисловодске за езду по запретной зоне на электросамокатах выписали 10 штрафов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске начали активно штрафовать за езду на электросамокатах по Курортному бульвару, где чуть меньше месяца назад запретили кататься на СИМах. За последние две недели правоохранительные органы поймали 10 нарушителей, которые проехали под запрещающие знаки. Об этом заявили в администрации курорта.

— В ходе вчерашнего совместного рейда сотрудников ППС, участковых полиции и администрации Кисловодска установлено, что таких нарушителей стало значительно меньше, – говорит мэр курорта Евгений Моисеев.

Кроме того, напомним, что в Кисловодске впервые в России выписали штраф за езду на электросамокате в запретной зоне. Любителей покататься поймали во время совместного рейда сотрудников Госавтоинспекции и администрации города-курорта.