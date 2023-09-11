СКР завел дело после обрушения подпорной стены и смерти женщины в Дагестане

На месте ЧП работают следователи. Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Следственные органы Дагестана завели уголовное дело после обрушения подпорной стены в результате которого погибла фотограф из Новосибирска и пострадал ее попутчик из города Великие Луки. Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

- Обстоятельства и характер наступления смерти женщины дают основание полагать о наличии в действиях лиц, выполнявших работы по возведению обрушившейся стены, а также лиц, организовавших оказание туристических услуг на территории данных баз отдыха, признаков состава преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

На данный момент проводится комплекс следственных действий.

Напомним, трагедия произошла в полдень 11 сентября на территории одной из баз отдых, расположенной на берегу Чиркейского водохранилища. Там обрушилась подпорная стена высотой в 5,5 и длиной в 16 метров.

Каменное строение рухнуло на территорию другой базы, где была припаркованы машины. В одной из них под завалами оказалась 23-летняя фотограф. Ее 26-летний попутчик вышел из машины буквально за несколько секунд до обрушения конструкции. Женщина погибла на месте. Мужчина с травмированной спиной в состоянии средней тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Погибшая и пострадавший приехали в Дагестан с коллегами несколько месяцев назад.