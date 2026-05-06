Александр Гудимов работает в Дагестане с осени 2025 года. Фото: ВС РД

В Дагестане продолжаются глобальные кадровые перестановки. После того, как Сергея Меликова на посту главы республики сменил председатель Верховного суда региона Федор Щукин, потребовалось подобрать кандидатуру на его место.

Указом председателя федерального Верховного суда Игоря Краснова новым руководителем ВС РД с приставкой врип (временно исполняющий полномочия) стал Александр Сергеевич Гудимов. Ранее он был зампредом Щукина.

«В соответствии с законом "О статусе судей Российской Федерации" в связи с прекращением полномочий судьи, председателя Верховного суда Республики Дагестан Щукина Ф. В. возложить осуществление полномочий председателя ВС РД на срок до одного года за заместителя председателя Суда Гудимова А. С.», – сказано в документе.

Биография Александра Гудимова, председателя Верховного суда Дагестана

Родился в 1982 году.

С февраля 2014 года работал судьей Судогодкого районного суда Владимирской области.

С января 2017 года по январь 2018 года исполнял полномочия председателя данного суда.

С июля 2021 года занял пост председателя Петушинского районного суда Владимирской области.

Указом президента РФ от 6 октября 2025 года переведен в Дагестан на должность зампреда Верховного суда республики.