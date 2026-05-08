Рейсы в аэропортах Ставрополья задержали минимум до 18:00 Фото: Ольга ЮШКОВА.

В аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод продолжаются массовые задержки рейсов после атаки беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, ограничения продлятся как минимум до 18:00 8 мая.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, сейчас в регионе задерживаются несколько десятков рейсов, а дальнейшие решения будут принимать федеральные органы, регулирующие авиасообщение.

«Поручил краевому минтрансу отработать с аэропортами и авиакомпаниями, чтобы все предусмотренные правилами меры для защиты интересов пассажиров, были выполнены. От питания до размещения в гостиницах», – написал в своих соцсетях Владимиров.

Помимо Ставрополя и Минеральных Вод, ограничения затронули Владикавказ, Махачкалу, Магас, Грозный, Нальчик, Астрахань, Волгоград, Геленджик, Краснодар, Сочи и Элисту. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло аэропортов и уточнять информацию у авиаперевозчиков и в справочных службах.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru