Несколько улиц Изобильного затопило после проливных дождей на Ставрополье

Фото: соцсети главы Изобильненского округа Романа Коврыги

В Изобильном на Ставрополье после проливных дождей затопило несколько улиц. Подтоплены оказались улицы Железнодорожная с 15 до 25 дома, Карла Маркса и Комсомольская (в том числе прилегающая территория). Коммунальщики уже работают на месте и откачивают воду.

«Ведется ликвидация последствий подтопления. Активные работы сейчас на улице Железнодорожной, так как она пострадала сильнее всего. Нахожусь на месте, лично контролирую ситуацию», – говорит глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

Как долго будут идти работы, не уточняется. Тем временем на Ставрополье продолжают действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. Непогода в крае ожидается все выходные.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru