Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Пятигорске

Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС. Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске прокуратура начала проверку после взрыва газовоза на заправке. ЧП произошло днем 16 мая на улице Ермолова. В настоящее время она перекрыта для обеспечения безопасности на месте ЧС. Тем временем надзорные органы разбираются в причинах произошедшего:

«Прокуратура города Пятигорска проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По итогам проверки следователи могут возбудить уголовное дело. На месте происшествия спасатели МЧС продолжают тушить пожар на площади 1000 квадратных метров.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru