Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске после взрыва на АЗС пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, его удалось сперва локализовать, а теперь и устранить. Но специалисты не расслабляются и продолжают проливку тлеющих конструкций.

«Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций. На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники», – сообщили в МЧС Ставропольского края.

Что же стало причиной взрыва с последующим пожаром, до сих пор неизвестно. Предварительно, все случилось из-за нарушений техники безопасности. Точно сказать смогут только специалисты после проведенной проверки.