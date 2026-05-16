Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2026 13:29

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске

Специалисты продолжают проливать и разбирать конструкции
Данил ЮРКОВ
Фото: МЧС Ставропольского края

Фото: МЧС Ставропольского края

В Пятигорске после взрыва на АЗС пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, его удалось сперва локализовать, а теперь и устранить. Но специалисты не расслабляются и продолжают проливку тлеющих конструкций.

«Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций. На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники», – сообщили в МЧС Ставропольского края.

Что же стало причиной взрыва с последующим пожаром, до сих пор неизвестно. Предварительно, все случилось из-за нарушений техники безопасности. Точно сказать смогут только специалисты после проведенной проверки.