Несколько магазинов и 17 квартир пострадали от взрыва на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске после взрыва газовоза на заправке стал известен ущерб близ стоящим постройкам. Как сообщил мэр Дмитрий Ворошилов, взрывная волна повредила несколько магазинов, производственные здания и выбила окна в 17 квартирах на улице Ермолова.

«Сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Следственные органы проводят работу по установлению всех событий, повлекших за собой взрыв и пожар на газовой заправке во время перекачки газа из газовоза в емкости, и по установлению виновных лиц», – пишет Дмитрий Ворошилов.

До окончания всех следственных действий проезд по улице Ермолова будет перекрыт. Напомним, СКР завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход расследования. Кто стал главным фигурантом, ответственным за ЧП, пока неизвестно.

