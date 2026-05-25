На реках Егорлык и Калаус на Ставрополье ожидают опасный подъем воды

Спасатели предупредили жителей Ставропольского края о возможном подъеме уровня воды сразу на двух реках – Егорлык и Калаус. Ситуация может осложниться уже к концу 25 мая и сохранится в течение последующих двух суток.

Как сообщили в ПАСС СК, по территории региона продолжает двигаться паводковая волна. Из-за этого уровень воды в реках местами может достигнуть опасных отметок.

Особенно внимательно за ситуацией сейчас следят в районах, расположенных рядом с береговыми линиями. Жителей просят соблюдать осторожность, не подходить близко к воде и следить за сообщениями экстренных служб.

«В связи с продвижением паводочной волны продолжится подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок», – рассказали в ведомстве.

На фоне непогоды в крае уже действует режим повышенной готовности. Ранее синоптики предупреждали о сильных дождях, грозах, граде и порывистом ветре до 25 метров в секунду. В некоторых территориях из-за продолжительных осадков уже фиксировали подтопления дворов, дорог и социальных объектов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru