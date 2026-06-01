Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о 39 отравившихся в кафе

В больнице находятся 34 человека, отравившихся в кафе Пятигорска. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске растёт число пострадавших после массового отравления в кафе. По последним данным, которые привёл глава города Дмитрий Ворошилов в своих соцсетях, общее количество госпитализированных достигло 34 человек. Ещё пятеро отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Таким образом, общее число пострадавших на данный момент 39.

«К сожалению, к вечеру 31 мая поступили ещё три человека, общее количество госпитализированных - 34 пациента. 5 человек отказались от госпитализации. Здесь рекомендую при ухудшении состояния здоровья сразу обратиться к медикам», - написал Дмитрий Ворошилов.

Глава города также сообщил, что в инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь. Врачи в отделении - одни из самых лучших в крае. Постоянно на связи с главным врачом Валерием Вартановым», - подчеркнул мэр.

Ворошилов обратился ко всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе «Мао Бао»: не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала, что по факту массового отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru