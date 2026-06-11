Короткое замыкание проводки стало причиной пожара в старинном храме Ессентуков

Храм сгорел полностью. Фото: соцсети Владимира Крутникова

Причиной пожара в историческом Никольском храме в Ессентуках стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Напомним, деревянное здание церкви, построенное в 1826 году и являвшееся уникальным памятником архитектуры, полностью выгорело утром 11 июня. Пожару был присвоен второй ранг сложности, но погибших и пострадавших удалось избежать.

По словам главы города Владимира Крутникова, для проведения расследования фрагменты сгоревшего храма уже вывезены на 16 КАМАЗах. Также он объявил о создании инициативной группы по восстановлению святыни, отметив, что в разборе завалов активно помогали местные жители.

Тем временем, ранее сообщалось, что в Свято-Никольской церкви сгорела старинная реликвия семьи из Ессентуков - икона Ильи Пророка.