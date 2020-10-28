«Новый "Орел"»: тренер показал непобедимого бойца — наследника Хабиба

Тренер выбрал наследника легендарного чемпиона Хабиба Нурмагомедова Фото: REUTERS

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал наследника легендарного чемпиона. Наставник надеется, что его дело сможет продолжить двоюродный брат Усман Нурмагомедов.

— На этом фото новый "Орел", звезда, по кличке "Нокаутер". Это Усман Нурмагомедов, который продолжит дело Хабиба, — написал Мендес в своем Instagram.

Отметим, что из всех братьев легендарного чемпиона Усман — самый талантливый. В 22 года боец провел 11 поединков в легком весе. И лишь в одном из них победу отдали юной звезде судьи — 7 раз младший Нурмагомедов побеждал нокаутами и еще 3 — сабмишнами. Поражений в его карьере не было.

Усман Нурмагомедов (третий слева) назван наследником Хабиба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На юношу рассчитывает и сам Хабиб — не зря Нурмагомедов взял Усмана на тренировочный лагерь в Абу-Даби, где юноша смог почерпнуть опыта и почувствовать атмосферу соревнований высочайшего уровня. Вероятно, Хабиб продолжит тренировать брата, ведь после объявления о завершении карьеры он заявил о намерении стать наставником по примеру отца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из спорта на пике карьеры, после блестящей победы над Джастином Гейджи. Легендарный дагестанец остался непобежденным, возглавив список лучших бойцов мира. Причиной решения чемпиона стали смерть отца и обещание матери.

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