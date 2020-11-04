«Очень скучает»: Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с отцом

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отошедший от дел чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео со своим отцом и тренером Абдулманапом Магомедовичем. Боец не раз признавался, что очень скучает по папе. И именно его смерть стала причиной для завершения карьеры бойца.

— Это было лучшее время в моей жизни, дорогой отец, — подписал видео Хабиб Нурмагомедов.

На кадрах архивной съемки Абдулманап Нурмагомедов борется с сыном, делая пометки и отмечая правильные и неправильные действия. Чемпион, несмотря на все попытки, не может повалить или лишить равновесия отца. Однако после нескольких подсказок это получается.

Фанаты отреагировали на ролик с огромной любовью. Люди понимают, что Хабиб «очень скучает» по папе и разделяют его чувства. Для сотен дагестанцев именно с небольшого зала Абдулманапа Магомедовича началась спортивная карьера. Согласно официальным данным, он воспитал 18 чемпионов мира, однако сами воспитанники настаивают, что их больше 30.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 4 июля 2020 года от осложнений после коронавируса. После этого его сын решил завершить спортивную карьеру. После боя с Джастином Гейджи он объявил об этом официально. Хабиб собирается пойти по стопам отца и стать тренером в команде своего нынешнего наставника Хавьера Мендеса.

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