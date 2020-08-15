Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 15 августа 2020: растет число умерших пациентов

Губернатор Ставрополья рассказал, с чем связаны задержки выплаты пособия по безработице Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 15 августа 2020 года. Рассказываем актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 15 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9829 случаев (+130 за сутки) заболевания.

Выздороветь удалось 6720. А за последние сутки болезнь победили 59 жителей региона.

Число умерших от коронавируса продолжает расти. Так, за прошедший день скончались еще три пациента. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего умерших - 189.

Губернатор Ставрополья рассказал, с чем связаны задержки выплаты пособия по безработице.

Также глава региона рассказал, кому назначается пособие по безработице? Пособие по безработице назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в учреждении занятости по месту жительства (постоянной регистрации) – (Подробнее).

На Ставрополье бесплатным горячим питанием охватят всех учеников 1-4 классов, всего 132 тыс. человек. Край выполнил все обязательства по январским поручениям президента. На эти цели планируют направить 557,2 млн рублей, в том числе 523,8 млн - средств федерального бюджета (подробнее).

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