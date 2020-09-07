«Считаете мои бои скучными — не смотрите»: Хабиб жестко ответил хейтерам

Хабиб Нурмагомедов ответил хейтерам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Бои Хабиба некрасивые, там нет жара боя — просто два мужика обнимаются на настиле». Такие заявления российский чемпион UFC слышал много раз. Особенно любят критиковать спортсмена жители США, утверждая, что он «убил весь драйв смешанных единоборств».

И вот, чемпион наконец ответил тысячам недовольных зрителей. Нурмагомедов смеется над критиками, подчеркивая — он не просто так стал непобедимым. И менять стратегию, которая привела его к успеху, не собирается.

— За что они меня не любят? За то, что я не проигрываю, как они бы того хотели? Может быть дело в этом? Давайте смотреть глубже. Грэпплинг — мой конек, моя сильная сторона. С какого перепуга я должен драться, как хотят люди? Я доминирующий чемпион, хотят они того или нет, — заявил Хабиб Нурмагомедов.

Дагестанец подчеркивает: таких как он ещё не было. В истории смешанных единоборств он единственный, кто сохраняет идеальную статистику на высочайшем уровне. Он уверен, что держаться на вершине ему помогают интеллект и оттачиваемая годами техника.

— Я решаю, как будут проходить бои. Думаю, что бойцовский IQ позволяет мне взять контроль над любым боем и провести его именно так, как мне удобно. И всем, кто недоволен, придется с этим смириться. Если считаете мои бои скучными — не смотрите. Те, кто меня любит, посмотрит их. Хотя и те, кто не любят — тоже посмотрят, но будут надеяться, что я проиграю. Все знают, что будет происходить, но никто не знает, сможет ли меня кто-то превзойти. В этом весь интерес, — резюмировал Нурмагомедов.

Напомним, сейчас действующий чемпион UFC в легком весе готовится к очередной, третьей защите своего титула. Его соперником стал Джастин Гэйтжи, в доминирующем стиле одолевший главного претендента на бой с Нурмагомедовым Тони Фергюсона.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Местом проведения станет арена в столице ОАЭ Абу-Даби.

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