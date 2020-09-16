Стало известно, где на Ставрополье чаще всего умирают от коронавируса

Лидером по числу и приросту смертей остается Ставрополь. Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье ежедневно умирает от одного до четырех пациентов с коронавирусом. Последние разы отсутствие летальных исходов фиксировали 6 сентября и 27 июля. "КП - Северный Кавказ" проанализировала данные по числу кончин от COVID-19 в регионе и назвала территории, где больше всего смертей от инфекции.

1. Ставрополь - 95 смертей (2519 случаев заболевания) (далее показатели в том же порядке - прим.ред.).

2-3. Георгиевский горокруг - 16 (671).

2-3. Нефтекумский горокруг - 16 (576).

4. Минераловодский горокруг - 15 (487).

5. Шпаковский район - 14 (553).

6. Буденновский горокруг - 13 (805).

7. Пятигорск - 12 (841).

8. Ессентуки - 10 (453).

Количество летальных исходов в каждой территории Ставрополья. Данные на 16 сентября: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Корреспондент "КП - Северный Кавказ" сравнил данные за 2 и 16 сентября и подсчитал прирост летальных исходов за две недели. Ситуация выглядит следующим образом: Ставрополь (+18); Шпаковский район (+4); Ессентуки и Буденновский горокруг (оба по +3); Георгиевский и Ипатовский горокруга, а также Петровский район (все - по +2); Пятигорск, Новоалександровский район, Нефтекумский и Минераловодский горокруга (все - по +1). В остальных территориях новых смертей не регистрировали.

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