Тренер Хабиба Нурмагомедова показал подарок спортсмену от арабских шейхов

Хабиб Нурмагомедов Фото: REUTERS

Тренер Хабиба Нурмагомедова показал, какой подарок сделали арабские шейхи спортсмену. В нем увековечена память об умершем отце бойца Абдулманапе Нурмагомедове. Картину вручил шейх Ахмад Джабер аль-Харби, пишет Хавьер Мендес в социальных сетях.

20 сентября чемпиону UFC в легком весе исполнилось 32 года. Дагестанец встретил день рождения скромно - и уже на следующий день вернулся к работе.

- 32 года подъехали, как будто бы не ко мне. Быстро очень, почти незаметно, - написал Нурмагомедов. - В свои 32 года у меня накопился определённый опыт и знания и я уже готов этим делиться. Речь идёт не о боях! О том, как правильно распределить время, расставить приоритеты, как собрать команду единомышленников и мотивировать их. Как быть чемпионом в жизни и каждый в своём деле.

Фанаты со всего мира поздравляли кумира с днем рождения. В том числе - влиятельные и богатые друзья. Некоторые даже присылали подарки, один из них - картина с изображением Хабиба, его отца и герба Республики Дагестан.

Других подарок Нурмагомедов не показал. А они наверняка были. Поздравляли бойца и звезды: например, Михаил Галустян, Роман Власов и Майк Суик.

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