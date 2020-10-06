В Ставрополе задержали бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии

Сенатором Вячеслав Дерев был в 2011-2016 годах Фото: Евгения СОКОРЕВА

В Ставрополе задержали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Бывший чиновник фигурирует в деле о крупном мошенничестве. Подробности задержания не известны.

Напомним, на сенатора завели уголовное дело еще в 2012 году. С Деревым были еще шестеро: Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. По версии следствия, группа зарабатывала на мошенничестве с НДС в 2007-2010 годах. Было установлено, что при заключении контрактов на открытие свиноводческих ферм в Карачаево-Черкесии и Адыгее подконтрольные Дереву компании завысили стоимость работ и получили из бюджета огромные деньги в счет налогового возврата. Сумма превышает 110 млн рублей.

Задержали чиновника только в 2018 году в ауле Псыш, когда тот был главой Адыге-Хабльского района КЧР, его этапировали в Москву. Однако через год чиновника отпустили, но дело не закрыли. 10 марта 2020 года стало известно, что следствие закончило расследование дела.

Отмечается, что Дерев проходит свидетелем по делу другого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Последнего задержали по обвинению в убийствах, организации ОПГ и хищениях.

Ранее сын Вячеслава Дерева был замешан в скандале с перестрелкой. Свадебный кортеж остановили сотрудники ДПС, чем не были довольны участники торжества. Завязалась потасовка, которая перетекла в перестрелку. А брат экс-сенатора, совладелец группы компаний "Меркурий" Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Лондоне - на мужчину завели дело о сокрытии налогов на 319 млн рублей. Сейчас бизнесмен в федеральном розыске.

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