2019-02-02T11:01:23+03:00
Происшествия

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии обвинили в афере на 120 млн рублей

Кроме Дерева по делу проходят пять сообщников
Евгения СОКОРЕВА
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Сенатором Вячеслав Дерев был в 2011-2016 годахСенатором Вячеслав Дерев был в 2011-2016 годахФото: Евгения СОКОРЕВА
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Завершилось расследование против бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и его пятерых сообщников. Всех взяли под следствие в прошлом году по подозрению в многомиллионном мошенничестве с НДС в 2007-2010 годах.

Было установлено, что при заключении контрактов на открытие свиноводческих ферм в Карачаево-Черкесии и Адыгее подконтрольные Дереву компании завысили стоимость работ и получили из бюджета огромные деньги в счет налогового возврата. Ущерб казне достиг почти 120 млн рублей.

Решением Басманного суда Москвы в СИЗО экс-сенатор просидел с марта 2018-го. Сейчас после предъявления обвинения его адвокаты заявили, что он может оказаться на свободе уже на следующей неделе из-за нерасторопности следователей, которые, по мнению защиты, не успели в срок грамотно оформить документы о завершении расследования.

Свою вину в махинации Дерев не признает, но зато участвует в качестве свидетеля по делу сенатора Рауфа Арашукова, задержанного на заседании в Совфеде по обвинению в убийствах, организации ОПГ и хищениях.

При этом отмечается, что адвокаты бывшего сенатора попросили взять Дерева под госзащиту.

Кстати, сегодня по делу Арашукова проходят уже 7 фигурантов, включая его отца Рауля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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