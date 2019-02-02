Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии обвинили в афере на 120 млн рублей

Завершилось расследование против бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и его пятерых сообщников. Всех взяли под следствие в прошлом году по подозрению в многомиллионном мошенничестве с НДС в 2007-2010 годах.

Было установлено, что при заключении контрактов на открытие свиноводческих ферм в Карачаево-Черкесии и Адыгее подконтрольные Дереву компании завысили стоимость работ и получили из бюджета огромные деньги в счет налогового возврата. Ущерб казне достиг почти 120 млн рублей.

Решением Басманного суда Москвы в СИЗО экс-сенатор просидел с марта 2018-го. Сейчас после предъявления обвинения его адвокаты заявили, что он может оказаться на свободе уже на следующей неделе из-за нерасторопности следователей, которые, по мнению защиты, не успели в срок грамотно оформить документы о завершении расследования.

Свою вину в махинации Дерев не признает, но зато участвует в качестве свидетеля по делу сенатора Рауфа Арашукова, задержанного на заседании в Совфеде по обвинению в убийствах, организации ОПГ и хищениях.

При этом отмечается, что адвокаты бывшего сенатора попросили взять Дерева под госзащиту.

Кстати, сегодня по делу Арашукова проходят уже 7 фигурантов, включая его отца Рауля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трёх руководителей газовых компаний Ставрополья задержат по делу о хищении 30 миллиардов

Следствие считает, что Игорь Травинов, Николай Романов и Гузер Хашукаев были сообщниками задержанного «газового короля» Рауля Арашукова (ПОДРОБНЕЕ)

«И на пары не ходил, и на вручение красного диплома не пришел!»: как не учился сенатор Арашуков

«Комсомолка» поговорила с первым учителем, однокурсником и коллегой арестованного парламентария [эксклюзив]

Сколько денег у Арашуковых?

«Комсомолка» выяснила, сколько официально зарабатывали «газовый король» Рауль Арашуков и опальный сенатор Рауф (подробности).

Доллары из чистого золота, наградные шашки и килограммы денег: спецназ показал несметные богатства семьи Арашуковых

«Газового короля» и его сына задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства (подробности, видео обысков).