Трёх руководителей газовых компаний Ставрополья задержали по делу о хищении 30 миллиардов

На Ставрополье под следствие попали сразу три высокопоставленных руководителя местных отделений «Газпрома». Это гендиректор компании «Газпром газраспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его первый заместитель Николай Романов и Исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания» Гузер Хашукаев.

Свержение газовых королей: за что задержали Арашуковых 00:00 00:00

— В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание. В зависимости от их роли им в их действиях усматриваются признаки по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «создание и участие в преступном сообществе», — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Следственного комитета России.

Вместе с ними под подозрение попал племянник Рауля Арашукова Руслан, возглавляющий «Газпром газораспределение Астрахань». Ему вменяются те же преступления.

Список задержанных пополнил и племянник Рауля Арашукова Руслан, руководивший компанией «Газпром газораспределение Астрахань»

По данным следователей, они обеспечивали реализацию преступных схем по хищению газа в филиалах компании. Руководители заключали с филиалами «Межрегионгаза» на местах контракты на поставку большего количества газа, чем было необходимо потребителям. Излишки они похищали и продавали компаниям и физическим лицам за наличные. Таким образом было наворованно больше 30 миллиардов рублей.

Сейчас следователи пытаются собрать улики и раскрыть другие махинации руководителей дочек «Газпрома».

Напомним, что утром 30 января были последовательно задержаны сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник председателя федерального «Газпром межрегионгаза» по СКФО Рауль Арашуков. Депутата обвиняют в заказных убийствах, а бизнесмена — в создании преступного сообщества, в которое входил и его сын, и другие задержанные руководители «Газпрома». Считается, что они успели похитить газ на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей.

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