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«Держали в подвале 4 дня»: стали известны подробности похищения и убийства Калимат Омаровой

Ребенок был еще жив, когда его искали сотни волонтеров
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Девочку искали тысячи добровольцев, не подозревая, что она была совсем рядом

Девочку искали тысячи добровольцев, не подозревая, что она была совсем рядом

На фото — похититель, убийца и насильник 8-летней Калимат Омаровой. Летом два года назад 36-летний Магомед Мирзалибагандов украл девочку возле ее дома ради выкупа. Он сам во всем признался после задержания 18 октября, заявив, что убивать не планировал, а расправился над ребенком из страха.

Предполагаемый убийца Калимат, сознавшийся в преступлении

Предполагаемый убийца Калимат, сознавшийся в преступлении

Как стало известно, девочку четыре дня держали в подвале в двух шагах от ее дома по адресу Дербентская, 1 в то время, когда сотни волонтеров искали ребенка даже за пределами Дагестана. Четыре дня Калимат была жива.

- Он позвал ее на родном языке, девочка подошла, он затащил ее в подвал, - рассказала подробности произошедшего дагестанская писательница и блогер Марьям Алиева. – Держали в подвале, но поняв, что не смогут остаться не пойманными, убили ребенка.

Алиева утверждает, что в преступлении участвовала и некая женщина, личность которой, впрочем, не раскрывается. Следствие подтверждает, что задержана также женщина.

Причастность Мирзалибагандова к убийству девочки определили по анализу ДНК. Два года назад Магомеду инкриминировали лишь вымогательство. Тогда, по версии следствия, житель села Леваши, узнав об истории из СМИ, решил нажиться на горе родителей и представиться вымогателем. То, что он и есть похититель, следствие доказать не смогло: никаких улик против него не было. Мирзалибагандов два года отсидел в колонии, вышел и даже устроился на работу на стройку в родном Леваши. Однако следствие не сняло своих подозрений. Взятый у мужчины анализ биоматериала совпал с тем, который нашли на теле убитой.

История с бесследным исчезновением второклашки в Каспийске 29 июля 2018 года прогремела на всю страну. Маленькая Калимат просто вышла за хлебом. Задержавшись, успокоила родителей по сотовому, что скоро вернется. Но дома ее так и не дождались. Уже к вечеру весь Дагестан разыскивал ребенка, а вскоре поиском занимались тысячи добровольцев и в других республиках. Помогал даже глава Чечни Рамзан Кадыров. На пятый день поисков следователи выдвинули три версии: похищение, несчастный случай, убийство.

Тело нашли в сточной канаве 9 сентября возле дома № 53 по улице Ленина города Каспийска. Ребенка было невозможно узнать. Следователям пришлось делать экспертизы, которые и установили личность погибшей.

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