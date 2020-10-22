Александр Бастрыкин потребовал проверить действия полиции после обвинений в смерти Калимат Омаровой

Калимат Омарова вышла из дома 29 июля 2018 года. Её тело нашли в коллекторе лишь спустя месяц, 9 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий правоохранителей на начальном этапе поисков убитой и изнасилованной в Каспийске школьницы Калимат Омаровой. Родные девочки в интервью «КП - Северный Кавказ» заявили, что даже указывали полиции на дом, где четыре дня находилась их дочь. Однако, к сожалению, найти живой ее не удалось.

После обнаружения убийцы и раскрытия подробностей преступления оказалось, что ушедшую в ближайший магазин Калимат Омарову убийца заманил в ближайший от продуктового дом. Там восьмилетнюю школьницу держали четыре дня: изначально у преступников не было плана расправляться с девочкой, они лишь желали получить за нее выкуп. Все это время сообщница и, возможно, организатор похищения притворялась волонтером, сообщая всю последнюю информацию Магомеду Мирзалибагандову.

Преступники испугались широчайшего общественного резонанса: на поиски вышли тысячи волонтеров, звучали предложения провести поквартирный обход домов. Они поняли: ещё чуть-чуть и девочку найдут. Поэтому решили убить Калимат и избавиться от тела. Как при этом дошло еще и до изнасилования — загадка.

Считаные метры от дома, четыре дня — отец и дед Калимат заявили, что полицейские могли найти девочку. Эти слова стали катализатором новой проверки — Следственный комитет занялся исследованием действий полицейских, помогавших семье и волонтерам.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан оперативно доложить о том, каким образом были организованы первоначальные разыскные мероприятия, их полноте и причинах длительного розыска без вести пропавшей девочки, — говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, после публичных заявлений родных, в МВД Дагестана начали свою проверку.

— С первых минут личный состав республиканского МВД был брошен на проведение поисков. И кинологи с собаками, и поквартирный обход домов в округе, всё это было проделано. Но, надо понимать, что без санкции суда проводить осмотр помещения полицейский права не имеет. Да и многие квартиры попросту были заперты. Поиск владельцев, санкции на осмотр — это все требовало времени. Того бесценного времени, которое работало в пользу преступников. Но, несмотря на это, мы проведем проверку действий сотрудников в первые дни поисков, — ответили «КП» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Напомним, что на данный момент расследование уголовного дела продолжается. В первую очередь, определяется роль задержанной сообщницы похитителя и её причастность к убийству. И, конечно, устанавливаются все факты совершенного убийцей. Задержанный Магомед Мирзалибагандов полностью признал вину и сотрудничает со следственными органами, но, несмотря на это, по двум особо тяжким статьям ему может грозить срок, вплоть до пожизненного заключения.

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Насиловал и убивал в ста метрах от дома: отец Калимат Омаровой обвинил полицию в ее смерти

— Самое страшное, что первые четыре дня она была жива. У нас были шансы, реальные шансы найти её. Это ведь буквально 100 метров от дома. Напротив магазин, а рядом этот дом. Мы даже говорили полицейскому пойти проверить, там вода какая-то была. Он зашел, вышел и ничего не нашел, — рассказал «КП - Северный Кавказ» отец Калимат Омаровой Абдурахман (подробности).

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