Отец организатора нападений на полицейских в Чечне проклял своего сына

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-21T11:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Рамзан Мусаев, отец Магомеда Мусаева, организовавшего нападение на отделение МВД в Шалинском районе Чечни, отказался от своего сына и проклял всех вербовщиков, которые привели его на путь экстремизма. Сам инцидент попал на видео.

Оказалось, что ранее правоохранители уже подозревали Магомеда в причастности к террористической группировке и сочувствии идеалам экстремистов. Однако тогда Рамзан поклялся перед полицейскими, что будет следить за сыном и никогда больше не допустит, чтобы его чадо было каким-то образом причастно к боевикам. Однако слово мужчина не сдержал.

Поэтому, когда стало известно, что организатором нападения на отделение полиции в Шали стал его сын, мужчина немедленно приехал на место событий. Стоя над трупом сына, он отказался от всякого родства с тем, кто стал террористом и запятнал свою честь и честь своей семьи связями с экстремистами «Исламского государства»*, и проклял вербовщиков этого запрещённого в России движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665167" frameborder="0"></iframe> Отец проклинает сына за организацию теракта в Шалинском районе Чечни.

Напомним, вчера около 10:00 утра двое вооружённых ножами молодых людей попытались прорваться через КПП на территорию Шалинского отдела МВД. Правоохранители ликвидировали нападавших, однако двое сотрудников полиции получили разнообразные колото-резаные ранения. Сейчас они находятся в больнице, медики сообщают, что их жизнь вне опасности.

Кроме того, боевик совершил самоподрыв около полицейского пункта в селе Мескер-Юрт в том же районе, а в Грозном экстремист попытался расстрелять двух полицейских на пересечении улиц Первомайская и Исаева. Через короткое время ещё один боевик на машине намеренно наехал на сотрудников ДПС на въезде в столицу Чечни. Все нападавшие были нейтрализованы.

Инцидент прокомментировал Рамзан Кадыров. По его словам, серия нападений была организована с целью сорвать священный для всех мусульман праздник Курбан-Байрам.

*«Исламское государство» — запрещённая в России террористическая организация.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Боевики, напавшие на полицейских в Чечне, оказались подростками

Самому младшему преступнику было всего 11 лет, а самый старший не достиг совершеннолетия (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нападение боевиков на полицейских в Чечне попало на видео

Злоумышленники были вооружены гранатами и ножами (подробности).

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

Террористическая группировка сделала официальное заявление о причастности погибших к экстремистам (подробности).