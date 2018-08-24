На директора Фонда медстрахования Дагестана завели новое дело о причинении 96-миллионного ущерба казне

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-24T09:39:19+03:00

Напомним, против чиновника уже ведется расследование дела о мошенничестве на 210 млн рублей

Деньги "ушли в никуда" из-за незаконного постановления Сулейманова еще как мэра Махачкалы

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На арестованного начальника Фонда медицинского страхования Дагестана завели новое дело по статье "превышение должностных полномочий".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, Магомеда Сулейманова подозревают в причинении многомиллионного ущерба казне Дагестана - деньги "ушли в никуда", когда тот занимал пост мэра Махачалы.

- В 2015 году исполняющий обязанности главы города Махачкала (ныне – директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан) вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО «Даггаз» земельного участка под производственными помещениями, площадью 38 тыс кв. метров, находящегося в собственности Республики Дагестан, - сообщили в ведомстве.

Из-за постановления Сулейманова бюджет потерял больше 96 млн рублей.

Еще одним уголовным делом против главы ТФОМС Дагестана занимаются следователи.

Ранее, 17 августа, Магомеда Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы и этапировали в Москву. На следующий день против него уже завели первое уголовное дело за мошенничество на 210 млн рублей. По данным следствия, он, пользуясь должностью начальника Фонда медстрахования, организовал преступное сообщество и при участии медучреждений и страховых компаний "отмывал" деньги - обслуживал мертвых и уехавших из республики людей.

Напомним еще, что с началом антикоррупционных чисток в Дагестане Сулейманов на время испарился. Все гадали, куда подевался чиновник: СМИ писали, что он сбежал за границу из-за громких задержаний в республике, коллеги говорили, что Сулейманов в отпуске. Позже объявившийся Магомед Валибагандович объяснил свое отсутствие больничным.

Что интересно, во время его "больничного" по сети гулял ролик с заснятыми с дрона тремя шикарными дворцами, которые автор видео приписал Слейманову. Один из особняков стоит прямо на берегу Каспийского моря.

Те самые дворцы. Скрин-фото: видео из соцсетей

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