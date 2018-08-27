Американцы нашли поражение в безупречной карьере Хабиба Нурмегомедова

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-27T20:46:08+03:00

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Пользователи самого популярного в Америке форума Reddit нашли изъян в безупречной карьере чемпиона UFC в лёгком весе, непобедимого Хабиба Нурмагомедова. Они обнаружили в интернете видеозапись, на которой дагестанский боец проигрывает в финале чемпионата России по боевому самбо.

Самые активные пользователи интернета даже выяснили, что на тот момент Хабибу Нурмагомедову, защищавшему честь Республики Дагестан, было 16 лет. При этом его соперник, боец Магомед Ибрагимов, представлявший на соревнованиях Чечню, был значительно старше. Несмотря на это, бой за титул в весовой категории до 68 килограммов получился по-настоящему жарким. Бойцы сражались до последнего, сохраняя статус-кво. Даже судьи были поставлены в очень сложную ситуацию, так как по очкам у спортсменов было абсолютное равенство. В итоге преимущество всё-таки отдали Магомеду Ибрагимову, который был признан чемпионом России и включён в национальную команду для участия чемпионате мира.

Но больше всего пользователей Reddit восхитила реакция Нурмагомедова на поражение. Сразу после объявления результатов он буквально рухнул на маты, закрыв лицо руками. Поражение далось будущему чемпиону очень дорого, на его глазах даже выступили слёзы досады и разочарования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/666056" frameborder="0"></iframe> Единственное поражение Хабиба Нурмагомедова.

— Он раздавлен. Смотрю на эту реакцию и вижу, почему он стал великим спортсменом, — написал один из пользователей. — Если не умеешь принимать поражения, приходится учиться побеждать. Всегда.

— 16-летний Хабиб проиграл 30-летнему? Вот слабак! — шутит другой посетитель форума.

— Хабиб не смог навалять парню, который был старше его в два раза? Мне сейчас 30 лет и с легкостью побью 90-летнего! Хабибу пора подтягиваться на мой уровень! — Вторит ему другой пользователь.

Доподлинно неизвестно, было ли это единственное поражение в спортивной карьере Хабиба, или будущий чемпион познал горечь поражений ещё на юниорском уровне, однако статистика официальных поединков дагестанского спортсмена говорит сама за себя. В 26 боях на профессиональном уровне Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. А в апреле этого года Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим пояс UFC.

Следующий бой действующего чемпиона в лёгком весе может навсегда вписать его имя в историю смешанных единоборств. 6 октября Хабиб Нурмагомедов встретится в окрагоне с Конором МакГрегором. Этот поединок уже назвали одним из самых значимых боёв десятилетия, и в случае победы дагестанский «Орёл», сделавший папаху модной даже в Америке, станет настоящей легендой.

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