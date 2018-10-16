Нурмагомедов отказался драться с Мейвезером в Лас-Вегасе: "Они не заплатят мне деньги"

СЕГОДНЯ 01:56 2018-10-16T01:57:24+03:00

Российский боец так и не получил гонорар за бой с Макгрегором Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский боец так и не получил гонорар за бой с Макгрегором

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15 октября американский боксер Флойд Мейвезер ответил на вызов, который бросил ему дагестанец Хабиб Нурмагомедов. 12-кратный чемпион мира согласился на бой с россиянином и предложил провести поединок в Лас-Вегасе, чтобы сделать этот город "снова великим".

Дагестанский борец не стал медлить и написал своему будущему сопернику ответ в Инстаграм:

- Только не в Вегасе. Они не заплатят мне деньги.

Таким образом Хабиб Нурмагомедов намекнул на конфликтную ситуацию, которая произошла у него с UFC. Напомним, после своей победы над Конором Макгрегором дагестанский спортсмен устроил драку, выпрыгнув из октагона в толпу. В разборках поучаствовали и члены команды россиянина. За это президент UFC Дана Уайт пригрозил им всем лишением гонорара и дисквалификацией.

Впрочем, Нурмагомедова это заявление не слишком напугало и в ответ он заявил, что если представителя его команды бойца Тухугова дисквалифицируют, то он также перестанет драться.

Эти слова Хабиба могли заставить UFC серьезно задуматься. Ведь теперь он является одним из самым популярных спортсменов мира. А если его бой с боксером Флойдом Мейвезером состоится, то он может принесли рекордные гонорары. Не даром американский боец уже написал в адрес нескольких платных каналов США, чтобы те готовили свои чековые книжки. Ведь поединок между двумя бойцами, каждый из которых побеждал Конора Макгрегора и не имеет на счету ни одного поражения, заставит включить телевизоры зрителей во всем мире.

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