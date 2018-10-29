Депутаты Ингушетии передумали проверять законность соглашения с Чечнёй
Депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали запрос о проверке законности подписания соглашения об установлении границы с Чечнёй. Об этом говорится в сообщении регионального парламента.
— Сегодня представителем Народного собрания Республики Ингушетия по делу о проверке конституционности закона Республики Ингушетия «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» по запросу 12 депутатов и двух граждан, поданы соответствующие документы в конституционный суд Республики Ингушетия. Помимо этого, поданы заявления об отзыве запроса двумя депутатами парламента Республики Ингушетия, а также заявления двух граждан от отзыве жалоб, — говорится в сообщении.
Также в парламенте подчеркнули, что подобное обращение в Конституционный суд считается действительным только при наличии подписей трети депутатов из 32 членов народного собрания. А после решения двух народных избранников, их осталось всего 10, поэтом сам документ утратил свою юридическую силу.
Таким образом, депутаты отказались от сомнений в законности и легитимности принятого 4 октября решения об установлении границ между двумя республиками. Напомним, что в тот же день на площади перед зданием парламента в Магасе собрался стихийный митинг. Жители республики выражали своё несогласие с текущим положением вещей. К ним присоединились и некоторые народные избранники, которые также сомневались в законности заключения соглашения. По их мнению, граница между республиками, так или иначе, была означена в документах об установлении административных границ районов Чечни и Ингушетии. Поэтому они предполагали, что документ сформулирован неверно и требует пересмотрения.
Сам закон об установлении границ между Чечнёй и Ингушетией был подписан Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. После утверждения в парламенте, 16 октября он вступил в законную силу.
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