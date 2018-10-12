Евкуров рассказал о причинах подписания соглашения о границе с Чечнёй

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-12T14:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ингутетии Юнус-Бек Евкуров раскрыл подробности подписания соглашения о взаимном обмене территориями с Чеченской Республикой. По его словам, почва для подготовки документа назревала на протяжении многих лет, но решение было принято спонтанно.

Почва для более чёткого установления границы между республиками, по словам Евкурова, была подготовлена заранее. После исчезновения Чечено-Ингушской АССР между двумя регионами то и дело вспыхивали территориальные споры из-за того, что официально граница не была проведена. Ещё во время встреч в 2009–2010 годах эта тема поднималась во время встреч с Рамзаном Кадыровым. С тех пор её обсуждали ежегодно.

Однако в этом году подписание соглашения было спровоцировано мелкой ситуацией и было спонтанным. Причиной для этого, в том числе, стало недовольство местных жителей, которые обнаружили в приграничном районе автомобиль, принадлежащий «Чеченавтодору».

— Это стихийно произошло — ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили. Дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, она находилась на балансе «Чеченавтодора». Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии, — рассказал Евкуров в интервью телеканалу РБК.

Ситуация не была уникальной. По словам главы Ингушетии, на территории Чечни есть подобная дорога, ведущая в станицу Ассиновскую. Её, в свою очередь, обслуживает «Ингушавтодор».

— Это случайный момент, но на фоне этого мы встретились и начали переговоры. Отсюда всё и пошло, — заявил Евкуров.

В результате началась работа над подготовкой документа, которая шла на протяжении месяца. Евкуров объяснил, что не мог заранее проинформировать об этом население, потому что шло активное обсуждение территорий. Финальный вариант границы был оформлен непосредственно перед встречей 26 сентября, на которой документ и был подписан.

— Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали. Но пока мы окончательно не утвердили карты, я не мог [эти документы] показывать, информировать. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны, — резюмировал глава Ингушетии.

Также Евкуров подчеркнул, что к составлению и подписанию отношения не имели отношения федеральные власти. Всё решалось между двумя главами регионов, а за основу были взяты документы 90-х годов.

Напомним, что соглашение об обмене территориями между Чечнёй и Ингушетией было подписано 26 сентября. 4 октября парламенты обеих республик утвердили документы. Однако, несмотря на то, что республики обменялись одинаковыми территориями (1890 га), в Ингушетии обмен вызвал протесты местных жителей. В день утверждения документа в парламенте перед зданием правительства собрался стихийный митинг.

Сейчас «народный сход» продолжается. Жители республики уже больше недели живут под стенами парламента республики в Магасе, требуя повторного голосования.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Первый президент Ингушетии призвал митингующих в Магасе сформировать оргкомитет

Руслан Аушев также призвал всех митингующих непременно проявить в сложившейся ситуации благоразумие и сдержанность (подробности).

В Ингушетии депутаты сорвали новое голосование по границе с Чечнёй

На заседание явилось всего 12 членов Народного Собрания, когда для кворума нужно было 17 (подробности).

В Ингушетии на митинге против передачи земель Чечне открыли стрельбу

Силовики открыли предупредительный огонь после того, как из толпы в Юнус-Бека Евкурова бросили бутылкой (подробности, видео).