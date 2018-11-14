Одна из школьниц, избившая девочку в Минводах, рассказала о причинах нападения

В социальных сетях появилась аудиозапись одной из зачинщиц жестокого избиения девочки в Минводах, в которой она попыталась объяснить причины своего поступка. Некая Полина уверяет, что лишь отомстила за годы унижений, которым подвергалась со стороны потерпевшей Лизы.

- Я прыгнула на нее за свое, за свое дело, за то, что она на меня и на мою маму сказала. За то, что она меня три года подряд чмырила, даже больше года. Вот вы все говорите, какое я имела право. А какое она имела право меня в детстве в лужу кидать и потом издеваться надо мной, и пинать меня ногами, снимать это все на видео, затрагивать мою маму? Какое она имела право? Она меня в детстве избила ногами. Как бы она поплатилась за свое, я ее предупреждала, что я ей отомщу за все, - записала голосовое сообщение Полина.

Так же школьница довольно спокойно рассуждает о том, что ни ей, ни ее подружкам, которые пинали и били девочку, уголовное наказание не грозит.

- Мне всего 13 лет и никто из старших в разборке не участвовал. Била я, 12-летняя Ника и 14-летняя Даша, - рассказала Полина.

Примечательно, что по тону девочки становится понятно - она не только не чувствует себя виноватой, но и уверена, что потерпевшая получила по заслугам. Такая позиция школьницы не понравилась пользователям соцсетей и они обрушились на нее с критикой.

- Сразу видно, что врет. Выдерживает паузу, чтобы еще что-то придумать. В детстве ее били, ну, а что ты в полицию не заявила, лохудра озлобленная. Голос весь прокуренный, как у бухальщицы.

- Значит в 13-14 лет рожать все ответственные,а за такие поступки отвечать, так рано?! Посадить всю компанию, чтобы поумнели.

- Судя по видео, девочка, которую били, зашуганная как забитый щенок. Если бы она была дерзкой, то непременно ответила бы. А то стояла и терпела все удары. Я сам в школе бил всех, а когда меня толпой прессовали, я старался как можно сильнее бить, дабы не терять авторитет среди пацанов.

Впрочем, в Минводах до сих пор работает комиссия, члены которой разбираются в этой жуткой истории. Избитая девочка находится под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/677754" frameborder="0"></iframe> Драка в Минводах.

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