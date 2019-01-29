Шестилетний мальчик из Северной Осетии спас больше ста собак и кошек

Маленький Ваня из Владикавказа влюбился в животных в три года, когда семья поехала в приют, чтобы взять кота старшей сестре. Сердце ребёнка растаяло, так же, как и сердце его сурового отца-военного.

— Это было около трёх лет назад. Когда брали котика из приюта, женщина, которая его держала попросила у меня телефон — не смог отказать. Потом стала звонить, просить разной помощи с животными. Я согласился не сразу, но пожив с этими животными понял, что полюбил их. Понял, что теперь я не могу не помогать им, — рассказал «КП - Северный Кавказ» Вадим.

Вадим — не просто военный, но и человек самой благородной души. Он с лёгкостью отдаёт все деньги на помощь животнымФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несчастные, брошенные и обездоленные животные наводнили дом: Ваня и его отец тащили всех несчастных кошек и собак, которых находили на улице, выходили в специальные поисковые рейды. Сбитые машинами, избитые людьми, замерзающие зимой и умирающие от голода кошки и собаки стали постоянными спутниками семьи.

— Сын начал везде брать с собой рюкзак, в котором всегда немного собачьего и кошачьего корма. Все дворовые коты побывали у нас — он не может оставить животное в беде. И я не мог отказать ему, сам помогал приюту, забирал на передержку всех, кого мог.

Ваня влююбился в животных, посетив питомник в три годаФото: Личный архив героя публикации

При этом ухаживали за своими новыми детьми отец и сын не жалея средств: дорогостоящие корма, прививки, операции — все расходы семья брала на себя.

— Помню момент, когда у нас в доме оказалось 28 котят. Ещё шесть наших кошек и одна собака. И это всё — в трёхкомнатной квартире. Конечно, очень сложно, ведь каждому котёнку нужна своя пелёнка, уход. Возили их вместе с сыном на уколы — на нём сидело больше десятка малышей, — вспоминает благородный мужчина.

Однажды в трёхкомнатной квартире семьи оказалось 34 кошки и собакаФото: Личный архив героя публикации

Выходить, по словам отца, получается не всех. Больные, травмированные котята умирали у семьи на руках. Но случались и настоящие чудеса.

— Сын однажды принёс последнего котёнка из помёта. Его братья уже погибли, а его кто-то очень сильно ударил ногой. Были очень серьёзно повреждены внутренние органы, не буду уточнять детали. Но медики смогли помочь ему. Он выжил после сложнейшей операции. Мы не смогли его отдать — оставили. Теперь его зовут Фунтик и он — самый любимый и родной кот Вани.

Любимый кот маленького Вани чёрный Фунтик.

Остальных спасённых животных Вадим и Ваня вывозят на рынок и там отдают в добрые руки. При чём обязательно берут телефон и адрес новых хозяев, чтобы проверить, как животное устроилось и хорошо ли живёт.

На помощь животным семья тратит огромные средства. Но, благодаря помощи людей, держится, не жалуется.

— Конечно, всё это очень дорого. Помню, как на лечение большой собаки пришлось потратить, например, около 40 тысяч рублей. Но я не могу жалеть на них денег. Приходится даже залезать в долги, — признаётся военный. — Но мы держимся благодаря помощи добрых людей. Нас знают в зоомагазинах, всегда делают все возможные скидки. В ветеренарии операции и уколы дешевле. Да и люди помогают, чем могут: деньгами, кормом, необходимыми вещами.

Маленький Ваня играет с очередным спасённым питомцем.

За эти три года, благодаря бесконечной доброте Вани и его отца от смерти были спасены больше сотни кошек и собак.

— Мы продолжаем помогать, тратим на это всё свободное время. Теперь у нас есть Instagram, с помощью которого легче находить хозяев для животных. Да и сами питомцы платят нам за наши дела, наполняя жизнь добротой и любовью. Даже если иногда нам непросто.

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