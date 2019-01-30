Валентина Матвиенко о задержании сенатора Арашукова: "Сбежать пытался"

Громкое задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова (в народе сын "газового короля") прокомментировала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Прямо во время заседания в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина сенатору сообщили, что он обвиняется в совершеннии ряда крупных преступлений.

- Утром получили представление прокурора и в соответствии с регламентом выполнили все необходимые процедуры. На ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос о лишении сенатора статуса и неприкосновенности, - сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда подтвердила, что когда в зале запахло жаренным, и Арашуков понял, что закрытым пленарное заседание проводят именно из-за его персоны, сенатор хотел скрыться:

- Сбежать попытался. Хотел подняться наверх и уйти с заседания, но я сказала ему немедленно пойти и сесть на свое место. Он имел право выступить и объясниться. Господин Арашуков вернулся, но говорить в микрофон отказался.

Матвиенко еще подчеркнула, что подозрения в причастности к заказным убийствам, создании ОПГ и хищениях не связаны с его теперешней должностью и преступления были совершенны до назначения сенатором, а значит назначившие Арашукова на эту должность губернатор и члены законодательного собрания могли просто не знать о его темном прошлом.

- Очевидно, эта информация была не известна, как я могу предположить, - сказала председатель Совфеда.

Кстати, примечателен жизненный путь молодого сенатора. Еще в 18 лет он занял депутатское кресло в Думе Ставрополья, а в 22 года поднялся до министра труда и соцразвития Карачаево-Черкесии. Через пару лет перебрался в кабинет главы Хабезского района, в 28 лет становится вице-премьером республики, а затем переезжает в Москву в кресло члена Совета Федерации от КЧР.

В интернете уже появилось видео его задержания.

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