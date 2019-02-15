«Газовый король» Арашуков пожаловался на узкие ботинки и стыд в СИЗО

«Газовый король» Северного Кавказа Рауль Арашуков пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на плохие условия содержания в СИЗО «Лефортово» и стыд.

Стоически переносивший арест бизнесмен все-таки последовал примеру сына и стал жаловаться на условия содержания под стражей. Как сообщил «Комсомольской правде» один из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сейчас обвиненный в хищении газа на 31 миллиард рублей бизнесмен испытывает серьезные неудобства.

Оказалось, что из-за ошибки сотрудников изолятора Рауль Арашуков почти не может ходить. Ему выдали ботинки слишком маленького размера, которые сильно жмут. Ошибка понятна — Арашуковых в «Лефортово» двое, и их обувь перепутали при выдаче. Теперь у сенатора Рауфа обувь слишком большая, а у его отца — слишком маленькая.

Поменяться ботинками, к слову, отец и сын не могут. Они даже не знают о том, что сидят на одном этаже, всего в нескольких камерах друг от друга. Расписание прогулок выстроено так, чтобы Рауль и Рауф ни в коем случае не могли случайно встретиться в «Лефортово».

Кроме того, бывший «газовый король» признался, что его мучает стыд.

— У меня пятеро детей, десять внуков и тысячи родственников. Раньше я был уважаемым главой семьи, примером для подражания, даже эталоном. А теперь я здесь, в СИЗО и мне невыносимо стыдно перед ними, — цитирует Рауля Арашукова общественный наблюдатель.

При этом Рауль не жалуется на другие превратности содержания в изоляторе. В отличие от сына, он ест местную стряпню и сообщает общественникам, что кормят здесь «даже лучше, чем в армии». «Газовый король» выходит на прогулки и продолжает надеяться, что с него снимут обвинения. Свою причастность к экономическим преступлениям арестант категорически отрицает.

Напомним, сын газового магната, сенатор Рауф Арашуков, крайне недоволен условиями содержания. Он жалуется на местную еду, от которой отказывался, пока совсем не оголодал, требует поменять соседа по камере, оказавшегося уголовником, и сетует на отсутствие горячей воды.

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