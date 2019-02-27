«Театральный критик смешанного стиля»: Нурмагомедов раскритиковал «порноспектакль» и стал мемом

Самый популярный российский спортсмен, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов попал под шквал шутливой критики и стал мемом.

Напомним, ранее боец раскритиковал за «слишком откровенные сцены» спектакль «Охота на мужчин», поставленный режиссёрами московского театра «Современник». В выражениях он не стеснялся, назвав постановку «порноспектаклем».

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

По замыслу организаторов, «Охота на мужчин » была праздничным подарком на День защитника Отечества — московский спектакль привезли в Махачкалу 23 февраля. Комедия по классической итальянской пьесе повсеместно собирала самые тёплые отзывы публики.

В Махачкале, однако, кто-то из присутствующих оскорбился, заснял на видео кусочек откровенной сцены и распространил его по сетям.

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Тут-то и вышел на сцену Хабиб Нурмагомедов, посмотревший тот самый видеоролик. Спортсмен оскорбился, назвал постановку «порноспектаклем», воззвал к нравственности и потребовал от мужчин Дагестана «подниматься на борьбу с поцелуями в центре города».

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Отметим, что боец в своих заявлениях не постеснялся даже пригрозить руководству Дагестана народными волнениями. Он потребовал от властей впредь запрещать подобные театральные постановки.

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Но некоторым пользователям социальных сетей критика спортсмена показалась смешной. В комментариях многие заявляли, что Хабиб «очень далёк от искусства» и посоветовали ему «не судить о вещах, в которых он не слишком хорошо разбирается». В результате конфликт породил целую волну твиттов и мемов.

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Другие пользователи обратили внимание, что позиция Нурмагомедова достаточно сомнительна, учитывая то, как он сам выступает на поединках.

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Напомним, что прошлой осенью Хабиб был главным действующим лицом другого скандала. Он откровенно порадовался отмене концерта Егора Крида в Дагестане, поссорился с заступившимся за него Тимати. А затем и вовсе назвал оппонентов «петушарами» , пригрозив им физической расправой.

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

Хабиб Нурмагомедов стал героем мемов

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