Непотопляемый: дважды уходивший после коррупционных скандалов глава Минвод вновь переизбран

Сергей Перцев в третий раз избран на пост главы Минераловодского городского округа. Дважды эту должность он покидал по собственному желанию, однако вновь заявлял свою кандидатуру на выборы и побеждал.

Впервые Перцев был избран на пост главы Минеральных вод в 2015 году.

Проблемы начались в январе 2016 года. Активисты общественной организации узнали, что в 2014 году Перцев приобрел дорогие авто и особняк. Людей возмутило, что в декларации чиновника был указан скромный доход в 872 тысячи рублей, а графы «недвижимость» и «имущество» пустовали.

После заявления общественников прокуратура выяснила, что Сергей Перцев через аффилированную фирму взял кредит в 20 миллионов рублей. Правоохранители поставили вопрос о снятии главы округа из-за незадекларированного дохода. Тем более что впридачу у Перцева нашли конфликт интересов: на должность управделами горадминистрации он назначил сестру своей жены. Надзорное ведомство приказало уволить Ольгу Пикалову по статье с формулировкой «за совершение коррупционного правонарушения, в связи утратой доверия». Но этого не произошло. В трудовой книжке женщины в один и тот же день появилась запись об увольнении по соглашению сторон и о приеме на работу. На этот раз — на должность управделами совета депутатов Минвод. Вне сферы влияния Перцева.

«Непотопляемый» Перцев не боялся уволиться, чтобы снова вернуться. Фото: пресс-служба Минераловодского городского округа

Споры между прокуратурой и администрацией о снятии мэра с должности продолжались два года. Краевой суд подтвердил законность требований прокуратуры, но на решение была подана апелляция. Верховный суд России тоже согласился с доводами прокуроров. Тогда вопрос отставки Перцева был вынесен на голосование депутатов, но они требование суда не выполнили, проголосовав против. Прокуратуре пришлось вновь выступать с жалобой. На этот раз — на решение депутатов. Народных избранников заставили переголосовать, но раньше, чем это случилось, Перцев сам подал в отставку.

Выборы нового главы Минвод прошли в 2018 году. Перцев принял в них участие и выиграл — 34 из 37 депутатов предпочли его кандидатуру. Однако через полтора месяца оказалось, что выборы недействительны из-за нарушений. Прокуратура узнала, что конкурсная комиссия незаконно изменила процедуру оценки и нечетко прописала критерии отбора кандидатов, благодаря чему в финал попал Перцев. Суд затянулся до конца года, а 4 декабря невозмутимый глава Минвод вновь подал в отставку. Но только лишь чтобы повторить сделанное раньше — опять подать свою кандидатуру на новых выборах. Которые он, естественно, снова выиграл — за Сергея Перцева проголосовал 31 из 35 депутатов. Старый новый мэр Минеральных Вод будет возглавлять город ближайшие 5 лет.

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