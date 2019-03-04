После дебоша в Кисловодске Емельяненко отстранили от боя с бразильцем

За пьяный дебош в Кисловодске Александра Емельяненко отстранили от участия в турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Бой россиянина был запланирован на сегодня, 4 марта, в Челябинской области с соперником из Бразилии Вагнером Прадо.

Как заявил исполнительный директор организации Николай Клименко, на соревнования это не повлияет из-за заранее формированного "карда". Кто заменит Емельяненко объявят позже. Контракт с бойцом при этом пока не расторгают, а только приостанавливают.

Сейчас за скандал в Кисловодске спортсмен отсиживает арест в 10 суток в полицейском изоляторе города.

Александр Емельяненко, напомним, попал в отделение 2 марта из-за нетрезвой езды за рулем золотого "Мерседеса". Вдрызг пьяный боец уверенно дерзил в ответ на требования инспекторов пройти медосвидетельствование и даже пытался скрыться от патруля. Из авто его вытянули силой.

Всю серьезность ситуации Емельяненко осознал только в суде после слов о возможном возбуждении уголовного дела за оскорбление представителей власти. Административные дела за нарушение ПДД и отказ пройти проверку на алкотестере уже передали в мировой суд для рассмотрения.

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