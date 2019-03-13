Цвет настроения «синька»: Киркоров разгневан слухами о заказавшем его Галкине

Филипп Киркоров крайне возмущён скандалом из-за теракта, который должен был произойти на его концерте в Махачкале в июле 2017 года. Один из организаторов под присягой сообщил, что целью боевиков был сам артист, а заказчиком убийства назвал его близкого друга Максима Галкина.

Певец ни на секунду не поверил словам террориста, утверждавшего, что Галкин приревновал к Киркорову свою жену Аллу Пугачёву, поэтому и заказал его.

— В итоге мне приходится опровергать очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллы. Хорошо хоть хватает чувства юмора, чтобы не принимать всё это близко к сердцу, — написал артист в своём Instagram.

Не без доли иронии Киркоров предположил, что скандал как раз приурочен к году выхода его суперхита «Цвет настроения синий».

— Только под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред! Единственно , что меня радует сегодня — это мои подписчики. Сегодня вас стало 3 миллиона, спасибо вам! Помогайте мне и дальше радовать Вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду, — резюмировал певец.

Напомним, что в начале марта следствие предъявило окончательное обвинение четырём боевикам из Дагестана, присягнувшим на верность ИГ*. По данным следствия, исламские экстремисты собирались устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова, но не смогли долгим образом подготовиться и отказались от этой идеи. Через 3 месяца, 14 октября их задержали силовики. С начала следствия они настаивали на том, что собирались убить только певца, а в начале марта один из боевиков под присягой поклялся, что устранение Киркорова заказал Максим Галкин и даже заплатил миллион рублей. Ещё миллион они якобы должны были получить после убийства.

Следствие эту версию посчитало несостоятельной, да и сам подозреваемый отказался раскрывать подробности встречи с заказчиком. В ходатайстве о допросе Киркорова, Галкина и Пугачёвой было отказано, а дело передано в прокуратуру для вынесения обвинительного вердикта и передачи в суд.

Сам Максим Галкин также решил не оставаться в стороне от громкого скандала и с иронией прокомментировал сообщения СМИ, сказав, что «Филипп расстроен, что [я заказал его] так дёшево».

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