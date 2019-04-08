Сенатора Арашукова и его брата оставили под арестом

Законность продления ареста сенатору Рауфу Арашукову и гендиректору компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову подтвердил Мосгорсуд.

Отстраненный сенатор и его двоюродный брат Руслан вместе с защитниками просили судей по видеосвязи отпустить их за залог под домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд остался непреклонен к аппеляции их адвокатов и оставил в силе трехмесячный арест, назначенный Арашукову 26 марта.

Напомним, 30 января этого года самый молодой российский сенатор 32-летний Рауф Арашуков был задержан правоохранителями прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Он сначала пытался выйти из зала, но был остановлен спикером верхней палаты российского правительства Валентиной Матвиенко. Позже сенатор потребовал себе в суд переводчика с черкесского языка, поскольку "плохо знает русский язык".

Сенатора Рауфа Арашукова следователи обвиняют в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого пошлют на медобследование, чтобы подтвердить его вменяемость (подробности).

КСТАТИ

Защита Арашукова: Сенатора на несколько часов поместили в «пыточную»

Арестованный сенатор Арашуков пожаловался на правоохранителей, которые перевозят его из Лефортово в суд в «маленькой пыточной». Об условиях содержания в СИЗО, отстранении парламентария от сенаторства и кавказской гордости «КП - Северный Кавказ» рассказала его адвокат Анна Ставицкая (подрбности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор или убийца: как собираются защищать Рауфа Арашукова

В первый же день сенатор заявил следствию своё категорическое несогласие со всеми предъявленными обвинениями и от сотрудничества отказался. Арашуков заявляет, что абсолютно невиновен и уж тем более не имеет ни малейшего отношения к убийствам. «Комсомолка» решила выяснить подробности и противопоставить версию следствия доводам защиты (подробности).