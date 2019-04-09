Макгрегор устроил драку в баре после слов: «Ничтожество, тебя избили русские»

Ирландская звезда UFC Конор Макгрегор устроил драку в пабе Дублина после напоминания о поражении в поединке с заклятым соперником Хабибом Нурмагомедовым. Выпивший спортсмен не смог справиться с эмоциями и избил обидчика.

Шоу должно продолжаться! Хабиб и Конор снова будут драться! 00:00 00:00

Как сообщает редакция Mirror в Ирландии, драка в одном из пабов Дублина произошла на выходных. Обстоятельства до конца не ясны, но известно, что Конор пришёл в заведение выпить и посетители узнали легендарного бойца UFC. После этого Макрегор решил толкнуть красивую и наглую речь в своём стиле: рассказать, как он вернётся в октагон, и отобьёт «принадлежащий ему по праву» пояс чемпиона в лёгком весе.

Однако не всех посетителей громкие заявления соотечественника впечатлили. Один изрядно подпитый мужчина стал выкрикивать, что Макрегор уже один раз опозорился. «Ничтожество, тебя избили русские», — во всеуслышание заявил посетитель.

Реплика попала прямо в цель — Конор был разъярён, услышав такую дерзость от соотечественника. Он бросился на мужчину и, как сообщил полиции сам пострадавший, несколько раз приложил его о стойку. Присутствующие не без труда оттащили звезду смешанных единоборств. Теперь в ирландской полиции рассматривается ещё одно заявление против звезды смешанных единоборств.

Недавно стало известно, что Макгрегора обвиняют в разбое и изнасилованииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что ирландский боец нередко впутывается в скандальные ситуации. Полиция Ирландии расследует обвинения в изнасиловании, которое якобы произошло в декабре прошлого года в том же Дублине. Местная жительница заявила, что после приятного вечера боец привёл её в отель и насильно склонил с близости.

Стоит отметить, что Макгрегора уже вызывали на допрос по этому делу, но пока у полицейских нет никаких веских доказательств вины бойца.

Кроме того, в марте Конор стал звездой ещё одного скандала. Ему предъявили обвинения в разбое после того, как боец разбил телефон слишком навязчивого фаната в Майями. По словам самого пострадавшего, ирландец вырвал у него мобильный из рук и показательно его растоптал. Мужчина требует возместить ему порядка тысячи долларов — стоимость гаджета.

Несколько дней назад скандалом закончилась и история возвращения Конора в UFC после заявления об окончании карьеры. Пробывший «на пенсии» всего 9 дней ирландец, чтобы привлечь к себе внимание, решил оскорбить жену своего заклятого соперника Хабиба Нурмагомедова. Он назвал одетую в традиционный мусульманский наряд девушку «полотенцем», а потом и вовсе предположил, что под тканью скрывается не человек, а «козёл».

Через некоторое время ирландцу пришлось удалить скандальные твиты — множество мусульман были глубоко оскорблены и возмущены такими заявлениями бойца. Впрочем, как оказалось позже, все громкие заявления были нужны лишь для того, чтобы привлечь внимание к возвращению Макгрегора в смешанные единоборства и UFC.

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