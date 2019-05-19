2019-05-19T14:05:38+03:00
Спорт

Рубин - Анжи 20 мая 2019: Прогноз на матч 29 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 29 тура чемпионата России по футболу Рубин - Анжи. Начало встречи 20 мая 2019 года в 19:00 на Казань Арене
Анна ЕГОРОВА
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Прогноз на матч «Рубин» - «Анжи» 20 мая 2019 года совсем не в пользу гостей. Фото: fc-anji.ruПрогноз на матч «Рубин» - «Анжи» 20 мая 2019 года совсем не в пользу гостей. Фото: fc-anji.ru
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Какой прогноз на матч «Рубин» - «Анжи» 20 мая 2019 года на Казань Арене? Увы, все очевидно...

Да, у команд одинаковая статистика в личных встречах (по 7 побед и 3 ничьих в 17 играх). Да, двукратные чемпионы России находятся не в лучшей форме и четвертый сезон подряд не могут подняться выше 9-10 места. Но у махачкалинцев, идущих на предпоследней строчке с 20 очками, ситуация уже не критическая, а безнадежная.

«Клуб гибнет» - так главный тренер «Анжи» Магомед Адиев охарактеризовал положение дел. На днях орлы не смогли пройти лицензирование и лишились профессионального статуса. Время подать апелляцию есть (до конца мая) - нет времени найти спонсора, который погасит долги размером 250 млн рублей и выделит средства для формирования бюджета на следующий сезон. Экс-игрок «Анжи», легендарный бразилец Роберто Карлос пообещал помочь чем сможет, если к нему обратится руководство клуба. А вот другая звезда - камерунец Самюэль Это'О - четко дал понять, что на него рассчитывать не стоит. Интересно, в свое время дагестанский бизнесмен Сулейман Керимов потратил на форварда более 4 млрд рублей - примерно 13 нынешних годовых бюджетов «Анжи».

В общем, с таким моральным состоянием махачкалинцы могли даже не ехать в Казань - техническое поражение уже ни на что не повлияло бы, но за неявку еще и штрафуют. Так что подопечным Адиева придется где-то искать силы и выходить на поле.

Прошлую встречу в ноябре 2018 года в рамках 15 тура чемпионата «Анжи» смог свести к ничьей 1:1. Кстати, чаще всего в текущем сезоне казанцы играли именно вничью - 14 раз, еще по 7 раз они выигрывали и проигрывали.

Удастся ли орлам продавить защиту хозяев поля, ослабленную отсутствием сломавшего малоберцовую кость Владимира Граната? Букмекеры в это не верят. Коэффициент на победу «Анжи» запредельный - 21, на ничью - 7.5, на победу «Рубина» - 1.22.

29-й тур. «Рубин» - «Анжи»

Казань Арена, Казань. Вместимость 45 379 человек.

20 мая 2019 года, понедельник. Начало игры в 19:00.

Главный арбитр - Сергей Карасев (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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